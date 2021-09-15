Лепехин о матче с "Челси": "Зенит" порадовал, но Дзюба мог и должен был забивать

Фото: архив Константина Лепехина

- Мне понравилась игра команды, да и перед матчем я ожидал худшего. А то, что вчера показали игроки на поле, порадовало. Пускай положительного результата "Зенит" вчера добиться не смог, но я даже не ожидал такой мотивации от команды. Потому что в предыдущих матчах этого сезона я её практически не видел. К тому же футболисты не боялись соперника, играли достаточно спокойно, несмотря на то, что "Челси" лучшая команда Европы. Рад, что "Зенит" не спасовал перед таким соперником и выглядел достойно.- Это удел бразильских ребят. У многих из них проскакивают такие моменты, когда футболист заигрывается и может потерять мяч. Ничего удивительного в этом нет, так что ничего другого от них ждать и не стоит.- Скорее даже это вопрос уровня игрока. Бразильцы ведь тоже разные есть. Вчера на уровне "Челси" Клаудиньо ошибался, да. Малком лучше готов к такому сильному сопернику, но вот в чемпионате России эти обрезы новичка "Зенита" пройдут, и мы увидим от него красивую и эффектную игру.- Думаю что расклады остались такими же, как и были. "Зенит" должен выходить как минимум с третьего места из группы, попадать в Лигу Европы. А вот попасть в весеннюю часть Лиги Чемпионов будет очень трудно. И нужно понимать, что пускай игра порадовала, но разговоров о плей-офф не нужно заводить после одного матча. Команда в прошлом выглядела лучше, чем сейчас, и все равно не всегда попадала в весеннюю часть евросезона.- Безусловно мог. Это голевой момент, и футболист любого уровня должен забивать такой мяч в ворота. Единственный вопрос там был по положению "вне игры", но пас на Дзюбу был идеальным и по силе, и по траектории. Артем бежал достаточно быстро, просто нужно было попасть по мячу. Возможно не хватило координации, или вратарь ввел в заблуждение Артема, но в такой ситуации ведь надо просто закрывать глаза и прыгать на мяч. Он сам об тебя стукнется, а дальше полетит в ворота. Дзюбе к сожалению не хватило пары сантиметров, но это определенно голевой момент.