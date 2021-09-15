— Зенитовцы мало допускали ошибок. Ведь "Челси" не так много атаковал. Это очень показательно. Все-таки лондонцы на ходу и по классу, понятное дело, превосходят питерцев. Поэтому сыграть именно так против "Челси" — большое достоинство! — рассказал Орлов в интервью "СЭ".
"Зенит" уступил английскому клубу с минимальным счетом в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Гол в составе "Челси" забил Лукаку.
Впереди у команды Сергея Семака два матча в чемпионате России против "Рубина" и "Крыльев Советов", а затем встреча против шведского "Мальме" во втором туре группового этапа европейского турнира дома.
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Орлов: "Челси" не так много атаковал. Это очень показательно
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о игре "Зенита" с "Челси" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"