— Касаемо дальнейших перспектив "Зенита" в Лиге чемпионов, то по вчерашней игре можно рассчитывать и на второе место в группе, — цитирует Колоскова Sport24.
Единственный гол в матче между "Челси" и "Зенитом" забил форвард "синих" Ромелу Лукаку.
В следующем туре евротурнира российская команда сыграет против "Мальме".
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Колосков: по игре "Зенита" в матче с "Челси" можно рассчитывать и на второе место в группе
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру "Зенита" против "Челси" в Лиге чемпионов (0:1).
Фото: ТАСС