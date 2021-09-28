По сведениям источника, хорватский защитник восстановился после повреждения и готовится к матчу с "Мальме".
Отметим, что "Зенит" примет "Мальме" завтра, 29 сентября. Матч пройдет в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. Начало встречи - в 19.45 мск.
Напомним, что в первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Мальме" проиграл "Ювентусу" со счетом 0:3. "Зенит" в первом туре уступил "Челси" с минимальным счетом.
Источник: Матч ТВ
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Ловрен восстановился после травмы и готовится к игре с "Мальме" в Лиге чемпионов
Защитник "Зенита" Деян Ловрен, вероятно, сможет принять участие в матче с "Мальме" в Лиге чемпионов.
Фото: "Зенит"