— Значит, "Тамбов" правильно делал, грамотно проводил селекцию, шёл хорошим путём. Мы уже вошли в историю тем, что наши бывшие игроки забивают победные голы "Реалу" на "Бернабеу", — цитирует Худякова "Чемпионат".
27-летний Тилль стал автором победного гола в ворота "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:1). С сентября 2020 по январь 2021 году люксембуржец выступал за "Тамбов", отметившись голевой передачей в восьми матчах за клуб. После минувшего сезона "Тамбов" прекратил свое существование из-за финансовых проблем.
"Наш пацан". В "Тамбове" отреагировали на гол Тилля в ворота мадридского "Реала"
Экс-спортдир "Тамбова": клуб уже вошел в историю тем, что наши бывшие игроки забивают победные голы "Реалу"
Бывший спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков отреагировал на гол полузащитника "Шерифа" Себастиена Тилля в ворота "Реала" (2:1).
Фото: ФК "Шериф"