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Губерниев: успех "Шерифа" - повод задуматься о реформах российского футбола

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о второй победе "Шерифа" на групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости
Напомним, накануне молдавский клуб в гостях обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:1. В стартовом туре "Шериф" на своем поле переиграл донецкий "Шахтер" (2:0). Таким образом, сейчас подопечные Вернидуба возглавляют турнирную таблицу своей группы.

"Успех "Шерифа" - повод лишний раз задуматься о реформах российского футбола и возможной отмене лимита. Мы же видим, как расцвел букет Молдавии на наших глазах. Можно только восхищаться "Шерифом". Состав крепкий, тренер хороший - буду дальше за них болеть", - сказал Губерниев.

Отметим, что в 2019 году в Молдавии был отменен лимит на легионеров.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" в гостях сыграет против "Интера". Матч на стадионе "Джузеппе Меацца" состоится 19 октября, начало - в 22:00 мск. Миланский клуб вчера сыграл вничью с донецким "Шахтером" (0:0).

Источник: Sport24


Теги: Губерниев Шериф
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