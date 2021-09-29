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Петржела: лишь "Зенит" может так здорово играть в Европе. На "Локомотив" и "Спартак" надежды нет никакой

Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о победе петербургской команды над "Мальме" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости
Напомним, что накануне "Зенит" разгромил "Мальме" на своем поле (4:0).

Петржела отметил, что у "Зенита" есть шансы побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. По его словам, перспективы команды Сергея Семака в турнире зависят от противостояния с "Ювентусом". Тренер также заявил, что из российских клубов только "Зенит" способен успешно выступать в еврокубках.

"Счастлив, что "Зениту" удалось прервать лигочемпионское проклятье. Теперь ждем игру с "Ювентусом". Я вам так скажу: с туринцами можно и нужно бороться. Если команда Семака удачно сыграет с итальянцами, то можно и из группы Лиги чемпионов попробовать выйти. <...> Кто, если не "Зенит"? Лишь сильнейший клуб России может так здорово играть в Европе. На "Локомотив" и "Спартак" надежды нет никакой", - заявил Петржела.

Источник: Чемпионат

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Теги: Петржела Зенит
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