Губерниев заявил, что рад победе петербургской команды. Также он отметил, что у "Зенита" подобран сбалансированный состав. По словам комментатора, в каждой линии команда Сергея Семака показывает неплохую игру.
"Зенит" - наша единственная команда, которая сейчас на что-то рассчитывает в Европе. Сбалансированный состав, в каждой линии неплохая игра, хороший тренер. Я очень рад этой победе. Посмотрим, что дальше будет с "Локомотивом" и "Спартаком", однако "Зенит" в общем на данный момент единственный. Остается только порадоваться и за состав, и за игру", - заявил Губерниев.
Источник: Матч ТВ
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Губерниев: у "Зенита" сбалансированный состав и неплохая игра в каждой линии
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе "Зенита" над "Мальме" в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов (4:0).
Фото: РИА Новости