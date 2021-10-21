Радимов оценил шансы "Зенита" на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Напомним, что накануне "Зенит" уступил дома "Ювентусу" в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Туринцы победили со счетом 1:0 благодаря голу, забитому в конце встречи. Мяч на 86-й минуте поединка забил полузащитник "Юве" Деян Кулусевски.
Радимов в своем комментарии отметил, что "Зенит" сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. По его словам, петербуржцам важно не проиграть "Ювентусу" в следующем матче, чтобы рассчитывать на выход из группы.
"Если брать турнирную таблицу, то, конечно, фаворитами являются "Ювентус" и "Челси". Но математические шансы на выход в плей-офф по-прежнему есть. Поймите, турнир-то скоротечный… Ежу понятно, что следующая игра в Турине будет решающей. Если не получится победить, то шансов на выход из группы практически не останется. Но если не проиграть "Ювентусу" в следующем туре, а затем удачно сыграть с "Челси" и "Мальме" - всё может быть", - сказал Радимов.
Отметим, что на данный момент "Зенит" располагается на третьем месте в турнирной таблице группы H (три очка). Петербургскую команду опережают "Челси" (шесть баллов) и "Ювентус" (девять очков). Последнее место в турнирной таблице группы H занимает "Мальме", не имеющий очков в активе.
Источник: Чемпионат
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