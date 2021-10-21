Ловчев прокомментировал поражение "Зенита" от "Ювентуса"

Ловчев отметил, что во втором тайме поединка с "Ювентусом" "Зенит" глубоко сел в оборону. При этом "Зенит" - единственная из российских команд, способная на равных играть с сильными соперниками в Европе, считает Ловчев.
"Во втором тайме была одна игра - "Зенит" стоял у своих ворот, а те раскачивали. В концовке моменты стали появляться лишь у одних ворот. <...> "Зенит" - единственная команда (российская), которая все-таки как-то на равных играет, а другие совершенно…" - сказал Ловчев.
Он добавил, что "Зенит" побаивался "Ювентус", и это отразилось на тактике петербургской команды.
"Зенит" вышел на матч, заведомо побаиваясь соперника. Тактика была выбрана именно такая, а эта тактика подразумевает, что, может быть, тебе доткнут все-таки", - заявил Ловчев.
Отметим, что "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице группы H (три очка). "Ювентус" лидирует в группе, набрав девять очков.
Источник: Матч ТВ
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Фото: РИА Новости