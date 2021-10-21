Петржела: думаю, "Зенит" не выйдет из группы в Лиге чемпионов

По словам Петржелы, он ожидал, что команды сыграют вничью. При этом бывший тренер "Зенита" заявил, что петербуржцы не сумеют пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
"Если честно, я ждал ничью, потому что итальянская команда ничего абсолютно не показала, и в последнее время они играют неудовлетворительно. Однако они знают, как забивать. Думаю, "Зенит" не выйдет из группы, в итоге займет третье место и сыграет в Лиге Европы", - сказал Петржела.
Отметим, что "Зенит", набрав три очка, пребывает на третьем месте в турнирной таблице группы H. "Ювентус" лидирует в группе, в активе "старой синьоры" девять очков.
Источник: Metaratings
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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал проигрыш команды в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1).
Фото: "Зенит"