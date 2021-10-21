- Честно говоря, ждал в стартовом составе Азмуна, а не Дзюбу, который оказался совершенно бесполезен. У него явно не пошло, да и какая от форварда с его характеристиками в принципе польза, если он вынужденно действовал так далеко от чужих ворот?! Странно, что Сердар не поднялся со скамейки запасных раньше: иранец внес свежую струю в игру "Зенита" на чужой половине поля, - цитирует Амброзини "СЭ".
"Зенит" в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов уступил на своем поле туринскому "Ювентусу" со счетом 0:1. В стартовом составе петербуржцев вышел 33-летний нападающий Артем Дзюба, который за 60 минут игрового времени не нанес ни одного удара по воротам и отдал партнерам всего 5 передач, 3 из которых были неточными. Иранский форвард Сердар Азмун, сменивший Дзюбу, также не нанес по воротам соперника ни одного удара.
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Амброзини: Дзюба в стартовом составе "Зенита" оказался совершенно бесполезен
Экс-игрок "Милана" и сборной Италии Массимо Амброзини прокомментировал состав атаки "Зенита" в матче Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:1).
Фото: ФК "Зенит"