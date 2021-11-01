"Сложно сказать, что ожидать от игры. "Ювентус" сейчас не в топ-форме, у него спад. Есть шанс у "Зенита" завоевать минимум 1 очко. "Зенит" в хорошей форме, можно ждать хорошую игру. Будут играть не только в обороне, но и в нападении", - приводит слова Петржелы "СЭ".
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" - "Зенит" состоится завтра, 2 ноября, в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом.
"Ювентус" не может победить в трех матчах подряд - подопечные Аллегри сыграли вничью с "Интером" (1:1), а также проиграли "Сассуоло" (1:2) и "Вероне" (1:2). "Зенит" в последнем туре РПЛ разгромил "Динамо" (4:1), а ранее со счетом 7:1 победил московский "Спартак".
В группе H туринский клуб набрал в 3-х матчах 9 очков и завтра может обеспечить себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Аллегри возглавляют квартет, в котором также есть "Челси" и "Мальме".
Петржела: "Ювентус" сейчас не в топ-форме. У "Зенита" есть шанс завоевать минимум 1 очко
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербургской команды с "Ювентусом" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"