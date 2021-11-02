Ловрен отметил, что "Зенит" намерен до конца бороться за выход из группы в Лиге чемпионов. Вместе с тем третье место, дающее право выступить в плей-офф Лиги Европы, не будет плохим результатом для петербургской команды, считает защитник.
"Есть ли у "Зенита" шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов? Если есть математический шанс, я буду верить в лучшее. Мы будем сражаться до конца. Я приехал в Петербург со стремлением выходить в следующие раунды турнира. Но третье место плохим результатом для нас не будет. Все-таки будем честны, у нас в соперниках "Челси" и "Ювентус", - сказал Ловрен.
Отметим, что "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав три очка. Лидер группы - "Ювентус" (девять очков). Второе место занимает "Челси", набравший шесть баллов. Замыкает турнирную таблицу "Мальме", не имеющий очков в активе.
Сегодня, 2 ноября, "Зенит" сыграет на выезде с "Ювентусом" в матче четвертого тура групповой стадии ЛЧ. Поединок начнется в 23.00 по московскому времени.
Источник: Sport24
Ловрен: третье место в группе Лиги чемпионов не будет для "Зенита" плохим результатом
Защитник "Зенита" Деян Ловрен поделился мнением о шансах команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: "Зенит"