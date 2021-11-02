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Итальянский журналист: "Ювентус" переживает худший период в истории клуба, у "Зенита" есть шансы зацепить очки

Журналист итальянской газеты Tuttosport Массимо Франки в беседе поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Зенитом".
Фото: Getty images
"Хочу отметить, что "Ювентус" переживает свой худший период в истории клуба! Всего 15 очков после 11 матчей в Серии А! Безмерный позор для клуба, персонала и игроков. Болельщики в ярости, они кипят! Думаю, у "Зенита" есть немаленькие шансы зацепить очки с "Ювентусом", - сказал Франки.

Итальянский журналист выделил в составе "Зенита" полузащитника Клаудиньо, назвав его футболистом топ-уровня. Франки заявил, что бразилец был очень хорош в первом матче против "Ювентуса".

Матч "Ювентус" - "Зенит" состоится сегодня, 2 ноября, в Турине. Начало - в 23:00 мск. Две недели назад в Санкт-Петербурге "Ювентус" победил "Зенит" со счетом 1:0.

После трех туров в группе H единолично лидирует "Ювентус", набравший 9 очков. На втором месте располагается "Челси" (6 очков), "Зенит" идет на третьей строчке (3 очка). Замыкает квартет "Мальме" (0 очков).

Источник: РБ Спорт


Теги: Ювентус Зенит
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