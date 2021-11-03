"Одно дело играть против "Мальме" с такой схемой, другое с "Ювентусом". У каждой команды свои сильные стороны футболистов. Бразильцы Клаудиньо, Малком, Вендел в РПЛ чувствуют себя королями, а в Европе они никто. В нашем чемпионате эти ребята могут на публику сыграть, покрасоваться, а в Лиге чемпионов не получается", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Напомним, накануне "Зенит" в гостях уступил "Ювентусу" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На гол Азмуна и автогол Бонуччи итальянцы ответили мячами Кьезы, Мораты и дублем Дибалы.
После этого поражения "Зенит" с 3-мя очками расположился на третьем месте в группе H, уступая 6 очков "Челси" и 9 очков "Ювентусу". Впереди у питерцев выезд к шведскому "Мальмё" и домашняя встреча с "Челси".
Колосков: Клаудиньо, Малком и Вендел здесь чувствуют себя королями, а в Европе они никто
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча "Зенита" с "Ювентусом" в групповом этапе ЛЧ (2:4).
Фото: Sportbox