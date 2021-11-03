Смородская заявила, что для "Зенита" лучше, когда Дзюба выходит на замену, а не играет с первых минут.
"Семак выпускает Дзюбу порционно, чтобы он принес пользу команде, а не просто отбыл номер на поле весь матч. Вы на тренировках не присутствуете, так же как и я. Тренер видит лучше. Если Дзюба будет выходить с первых минут, он не будет столько забивать и отдавать", - сказала Смородская.
Отметим, что Дзюба в матче с "Ювентусом" вышел на замену на 74-й минуте и сделал голевую передачу.
Напомним, что накануне "Зенит" уступил на выезде "Ювентусу" со счетом 2:4 в поединке четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Источник: Спорт-Экспресс
Смородская: если Дзюба будет выходить с первых минут, он не будет столько забивать и отдавать
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на игру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом".
Фото: РИА Новости