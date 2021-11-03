"Мы сыграли очень хорошо. Печально, что покидаем «Сантьяго Бернабеу» без очков. Это очень злит. Мы приехали в Мадрид за победой. Если мы выиграем следующие два матча, у нас будет семь очков. Тогда будет шанс сыграть в еврокубках весной", - цитирует Де Дзерби пресс служба УЕФА.
"Шахтер" с минимальным счетом уступил "Реалу" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2). На дубль Бензема украинская команда смогла ответить только одним голом Фернандо на 39-й минуте.
После этого поражения подопечные Де Дзерби с одним набранным очком остались на последнем месте в группе D. В зависимости от результата сегодняшнего матча "Шерифа" и "Интера" (0:1 к 64-й минуте), "Шахтер" может уже сегодня лишиться шансов на выход в плей-офф.
Де Дзерби: мы приехали в Мадрид за победой. Злит, что уезжаем без очков.
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказался после матча с "Реалом" в групповом этапе ЛЧ (1:2).
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