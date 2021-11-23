"Мы выглядели очень мощно, к этому мы и стремились. Не хватило только гола. Забей мы, говорили бы, что "Барса" провела прекрасный матч, хотя это и было на самом деле. Мы сохраняем позитивный настрой, у нас впереди еще один матч. Считаю, что мы играли здорово. Такую "Барселону" мы хотим видеть", - цитирует Хави Marca.
Напомним, "Барселона" дома не смогла обыграть "Бенфику" и осталась второй в группе E c отрывом от "Бенфики" в 2 очка. В решающем туре каталонцам предстоит выезд к "Баварии", которая выиграла все 5 матчей в группе. "Бенфика" дома сыграет с киевским "Динамо".
В случае, если "Бенфика" обыграет киевлян, каталонцев устроит только победа в Мюнхене.
Хави - о матче с "Бенфикой": мы выглядели очень мощно, не хватило только гола
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал ничью с "Бенфикой" (0:0) в 5-м туре группового этапа ЛЧ.
Фото: yangyuanyong / Xinhua / Global Look Press