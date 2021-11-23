"Думаю, не только для меня, но для всего футбольного мира - это чистый пенальти и красная карточка. И подобные моменты судьи не должны пропускать, потому что любая ошибка тут может стоить очень дорого. Поэтому нужно очень внимательно смотреть ВАР, так как это - пенальти и железное прямое удаление", - цитирует бразильца официальный сайт "Зенита".
Напомним, на 52-й минуте встречи голкипер шведского клуба Йохан Далин сбил в штрафной полузащитника "Зенита" Вендела. Судья назначил пенальти и показал вратарю желтую карточку. Однако, сам Далин смог отразить удар Артема Дзюбы с точки.
В самом конце встречи в ворота шведов назначили еще один одиннадцатиметровый. На этот раз пробил Ярослав Ракицкий и смог принести ничью своему клубу (1:1).
Малком заявил, что голкипера "Мальме" должны были удалить за столкновение с Венделом
Форвард "Зенита" Малком поделился мнением о судейских решениях в матче против "Мальме" в ЛЧ.
Фото: ФК "Зенит"