Смородская отметила, что "Зенит" провел не лучший матч. По ее словам, у команды есть проблемы со скоростью принятия решений на поле.
"Игра оставляет желать лучшего. Да, "Зенит" объективно лучшая команда в России, поэтому я очень сожалею, что мы находимся на таком уровне. Много проблем: обязательно надо менять ситуацию, осуществлять реформы. Мы не успеваем в скорости, отстаем во владении мячом, в скорости принятия решений… Медленно работает голова", - заявила Смородская.
Отметим, что "Зенит" благодаря набранному очку в поединке с "Мальме" обеспечил себе третье место в квартете H по итогам группового этапа. Петербуржцы выступят в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Чемпионат
Смородская - об игре "Зенита" с "Мальме": очень жаль, что мы находимся на таком уровне
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала результат матча "Зенита" с "Мальме" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).
Фото: ТАСС