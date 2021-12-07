"Конечно, "Зенит" способен сыграть в свое удовольствие. Нужно просто настроить команду на такую игру. Я не могу ответить на вопрос, в какой футбол будет играть "Зенит". Если мы будем играть в семь защитников, вторым номером, с тремя контратаками, ничего хорошего светить не будет. Можно проиграть и завтра, и через три дня с "Динамо", - сказал Быстров в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Зенит" в 5 матчах набрал 4 очка и располагается на 3-м месте в группе H. Подопечные Семака потеряли шансы на проход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы, где стартуют с раунда стыковых матчей. "Челси", имея в активе 12 очков, располагается на 1-й строчке.
"Зенит" и "Челси" встречались в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Матч на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершился со счетом 1:0 в пользу лондонцев.
Быстров: если "Зенит" сыграет с "Челси" в семь защитников, ничего хорошего не будет
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча петербургской команды против "Челси" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"