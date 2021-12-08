Семшов отметил, что ход и результат матча будут зависеть от того, какой состав выставит "Челси". По его словам, "Зенит" может получить преимущество, если лондонцы сыграют не основным составом.
"Преимущество "Зенита" будет в том [случае], если "Челси" приедет не основным составом. В последнем туре команды, которым практически ничего не нужно, подходят к матчам иногда неожиданно, потому что мы не знаем, какой состав, какие изменения будут. Порой тренер дает поиграть тем футболистам, у кого мало практики. Тут все зависит от состава, который привезет "Челси", - заявил Семшов.
Отметим, что матч "Зенит" - "Челси" пройдет сегодня, 8 декабря, в рамках шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Стартовый свисток будет дан в 20.45 мск.
"Зенит", набрав четыре очка, занимает третье место в таблице группы H. Команда Сергея Семака гарантировала себе третье место в группе и участие в плей-офф Лиги Европы. "Челси" лидирует в квартете H, набрав 12 очков. Ранее команда Томаса Тухеля обеспечила себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: ТАСС
Семшов: преимущество "Зенита" будет в том случае, если "Челси" выставит не основной состав
Экс-игрок "Зенита" Игорь Семшов высказался о предстоящем матче петербургской команды с "Челси".
Фото: РИА Новости