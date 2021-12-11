- Чемпион России все-таки должен стремиться к красивому футболу, атакующему, а не к каким-то оборонительным редутам. Последний матч с "Челси" продемонстрировал, что "Зенит" может играть и первым номером, агрессивно. Прессинговать, выбегать. Пускай мы даже проиграли бы 2:3, для меня такой футбол намного лучше, чем был на выезде с "Мальмё", - передает слова Быстрова "Чемпионат".
"Зенит" под руководством Сергея Семака в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов набрал 5 очков в ходе группового этапа, занял третье место в квартете с "Челси", "Ювентусом" и шведским "Мальмё" и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. В стартовом туре сине-бело-голубые уступили на выезде "Челси" 0:1, после чего разгромили дома "Мальмё" 4:0. В спаренных встречах с "Ювентусом" "Зенит" проиграл 0:1 дома и 2:4 в гостях, а в пятом туре сыграл выездную ничью с "Мальмё" (1:1). В 6 туре петербуржцы на своем поле дали бой "Челси" и в ярком матче сыграли вничью со счетом 3:3.
Быстров - о "Зените": чемпион России должен стремиться к красивому атакующему футболу, а не к оборонительным редутам
Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров высказал мнение о стиле игры сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"