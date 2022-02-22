Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА изучает вариант с переносом финала Лиги чемпионов из Петербурга на фоне обострения отношений между Россией и Украиной. Отмечалось, что матч могут провести на лондонском "Уэмбли".
Смородская отметила, что Россия столкнулась с серьезным риском потерять финал Лиги чемпионов.
"Риск потерять финал Лиги чемпионов - очень большой. А отнимут или нет, я знать не могу. Нам в этой ситуации ничего не остается, только ждать решения УЕФА. Но мне хочется надеяться на лучшее, что не будет дальнейшей эскалации напряженности", - заявила Смородская.
Напомним, что финальный матч ЛЧ запланирован к проведению на петербургской "Газпром Арене" 28 мая.
Источник: РБ Спорт
Смородская: риск потерять финал Лиги чемпионов в Петербурге - очень большой
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала сообщения о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
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