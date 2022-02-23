Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов не должен проводиться в Петербурге из-за обострения отношений между Россией и Украиной.
Журова отметила, что безопасности матча в Петербурге ничего не угрожает. По ее мнению, УЕФА не имеет оснований для переноса финала Лиги чемпионов из России.
"Нужно ждать реакции УЕФА. А они на данный момент не говорили о переносе. Это, конечно, замечательно, что МИД различных стран выступают сейчас, но юридическую и финансовую нагрузку по переносу несет УЕФА, есть и определенные гарантии, и договоренности со страной. Безопасности матча в Петербурге не грозит ничего. <...> Причин переносить спортивные соревнования из России нет", - заявила Журова.
Отметим, что финал Лиги чемпионов должен пройти на петербургской "Газпром Арене" 28 мая.
Источник: Матч ТВ
Журова: безопасности финала Лиги чемпионов в Петербурге ничего не грозит. Нет причин переносить соревнования из России
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление главы МИД Великобритании о необходимости перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
Фото: РИА Новости