Завтра состоится экстренное заседание исполкома УЕФА из-за ситуации между Россией и Украиной

УЕФА собирает экстренное заседание исполкома в связи с российской спецоперацией на Украине.

Фото: УЕФА





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Источник: официальный сайт УЕФА Сообщается, что заседание состоится завтра в 12:00. Напомним, в этом году Санкт-Петербург должен принять финал Лиги чемпионов. Он должен был состояться на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Ранее сообщалось, что место проведения финала могут изменить в связи с нарастающим военным конфликтом.Сегодня " Зениту " предстоит матч 1/16 Лиги Европы против "Бетиса". Встреча назначена на 23:00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе "Бенито Вильямарин" в испанской Севилье.Источник: официальный сайт УЕФА