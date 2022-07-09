- Сейчас все замерли, ожидая решения Лозаннского суда. Хронологически оно будет первое, видимо, по футболу. Возможно, что CAS возьмет какую-то паузу на усвоение тех аргументов сторон, которые высказали и выскажут участники процесса. Но я надеюсь, что июль - это тот месяц, когда мы получим такое решение. Хочется надеяться, что это будет успех, и мы сможем убедить коллег, арбитров в том, что принятые решения по российскому спорту являются дискриминационными, - передает слова Рогачева "Российская газета".
Ранее стало известно, что руководство УЕФА приняло вызванное политическими причинами решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований под своей эгидой. В связи с этим сборная России не смогла выступить в очередном розыгрыше Лиги наций, а клубы РПЛ полностью пропустят еврокубковый сезон-2022/2023. Ранее аналогичное решение УЕФА и ФИФА вынесли в феврале 2022 года, что не позволило сборной России сыграть в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022, а московскому "Спартаку" выступить в 1/8 финала Лиги Европы. РФС обжаловал решения международных организаций в Спортивном арбитражном суде (CAS), в настоящий момент вопросы находятся на рассмотрении.
Рогачев - о противостоянии РФС и УЕФА: надеюсь, что решение CAS по футболу будет в июле
Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев рассказал о возможных сроках первых решений CAS по российскому футболу.
Фото: AFP