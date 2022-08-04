- Во время матча температура зашкаливала за 30 градусов. С учетом высокой влажности возникало ощущение, что находишься в сауне. Рад, что наши ребята показали характер, особенно после того, как из-за повреждений пришлось менять сразу двух центральных защитников. Даже не припомню, когда в моей тренерской карьере случалось подобное, - передает слова Черчесова "СЭ".
3 августа в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" под руководством российского главного тренера Станислава Черчесова сыграл вничью на выезде со счетом 1:1 с азербайджанским "Карабахом". Игра стала первой в двухматчевом противостоянии этих клубов и прошла в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответная встреча состоится в Будапеште 9 августа, победитель это пары сыграет за выход в групповой этап Лиги чемпионов с победителем пары "Шериф" - "Виктория" Пльзень, первый матч в которой завершился условно выездной победой чешского клуба со счетом 2:1.
Черчесов - о матче "Ференцвароша" в Баку: температура зашкаливала за 30 , возникало ощущение, что находишься в сауне
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал первый матч своей команды в 3 отборочном раунде ЛЧ против "Карабаха" (1:1), прошедший в Баку.
Фото: РПЛ