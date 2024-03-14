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Аршавин: "Атлетико" - самый неприятный соперник для любой команды

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Бывший форвард сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился рассуждениями об игре «Атлетико» под руководством Диего Симеоне.
Фото: Getty Images
Бывший нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о том, кого он считает самым неприятным соперником. По словам Аршавина, любая команда, даже такая сильная, как «Манчестер Сити», не хочет выступать против мадридского «Атлетико», из-за их стиля футбола.

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне — самая неприятная команда для всех и всегда. С ними неприятно играть. Как бы ты ни был хорош, попадаешь в вязкий футбол, начинаешь думать: «Тебя сейчас начнут бить». Я удивляюсь, что «Атлетико» всегда в полном составе заканчивает игры», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Андрей Аршавин Атлетико
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