Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. В составе "Монако" выступает российский футболист Александр Головин, который с нового сезона стал капитаном команды.
- Не знаю, в каком состоянии сейчас находится Головин после травм. Но мне хочется, чтобы Александр сыграл достойно с "Барселоной". Не думаю, что Головин будет волноваться в игре с такой команде, потому что он привык к таким вещам — в чемпионате Франции много серьёзных матчей, - цитирует Наумова "Чемпионат".
Напомним, Головин из-за травмы пропустил старт нового сезона. На его счету в текущем сезоне Лиги 1 два проведенных матча без результативных действий.
28-летний российский полузащитник выступает за "Монако" с 2018 года. Его контракт с клубом действует до 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в 30 миллионов евро.
Экс-президент "Локомотива" Наумов: хочется, чтобы Головин достойно сыграл с "Барселоной"
Николай Наумов, в прошлом президент "Локомотива", высказался в преддверии матча Лиги чемпионов между "Монако" и "Барселоной".
Фото: ФК "Монако"