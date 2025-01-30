"Ливерпуль" уступил ПСВ, но остался первым в таблице Лиги Чемпионов

Несмотря на поражение 2:3 от ПСВ, «Ливерпуль» сумел сохранить лидерство в группе Лиги чемпионов.

Фото: UEFA

«Ливерпуль», несмотря на поражение в матче с ПСВ со счётом 3:2, сохранил первое место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав 21 очко.



На 28-й минуте игрок «Ливерпуля» Коди Гакпо с пенальти открыл счёт, поразив ворота своей бывшей команды. На 35-й минуте Бакайоко забил ответный мяч. Через пять минут Харви Эллиот снова вывел «Ливерпуль» вперёд. Однако уже в первом тайме ПСВ смог сравнять счёт и выйти вперёд. На 45-й минуте отличился Сайбари, а на 45+6 — Пепи. Второй тайм прошёл без забитых мячей.



Голы: Бакайоко, 35, Сайбари, 45, Пепи, 45+6 - Гакпо, 28, Эллиот, 40.



ПСВ: Бенитес, Мауро Жуниор, Обиспо, Боскальи, Карсдорп, Сайбари, Верман, Лэнд, Бакайоко, Тил, Пепи.



"Ливерпуль": Келлехер, Цимикас, Робертсон, Куанса, Брэдли, Эллиот, Эндо, Макконнелл, Гакпо, Дэннс, Кьеза.



Предупреждения: Верман, 45+3, Карсдорп, 45+3.

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ПСВ