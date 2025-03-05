- Это важный матч, поэтому Энрике будет делать ставку на Доннарумму. Итальянец однозначно является основным вратарем, поэтому Сафонова мы вряд ли увидим. Но в этом ничего страшного нет, Матвею нужно ждать своего шанса и пользоваться им.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "ПСЖ" примет на своем поле "Ливерпуль", состоится сегодня, 5 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Матвей Сафонов, перешедший в стан парижан прошлом летом, провел в этом сезоне 2 матча в Лиге чемпионов, в которых пропустил один мяч и один раз остался "сухим". Также в активе российского вратаря 6 матчей в чемпионате и 3 игры в Кубке Франции, в которых он пять раз отыграл на ноль и пропустил пять голов.
Источник: ТАСС
Мостовой: вряд ли мы увидим Сафонова в стартовом составе "ПСЖ" на матч с "Ливерпулем"
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой не ждет вратаря Матвея Сафонова в основе "ПСЖ" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
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