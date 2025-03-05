Юран: у меня большие сомнения, что "ПСЖ" вместе с Сафоновым пройдет "Ливерпуль"

Российский тренер Сергей Юран не верит, что "ПСЖ" пройдет "Ливерпуль" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: ФК "ПСЖ"

- "Ливерпуль" - это хороший соперник. Не просто так англичане не первом месте в своем чемпионате. Чемпионат Англии и чемпионат Франции — это разный уровень. Поэтому у меня большие сомнения, что парижане вместе с Сафоновым пройдут "Ливерпуль". Будет ли Матвей сегодня играть, ответит только Луис Энрике.



Бывший вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов был включен тренерским штабом "Пари Сен-Жермен" в заявку на первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Матч пройдет в Париже сегодня, 5 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.



Российский голкипер провел за парижан 11 матчей во всех соревнованиях и шесть раз в них отстоял на ноль.



"Ливерпуль" на данный момент единолично лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота имеет солидный отрыв от "Арсенала", идущего на втором месте, который составляет 13 очков.

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Ливерпуль