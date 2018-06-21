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Федор Кудряшов: я не удивлен нашим результатом - мы четко выполняем тренерские установки

Защитник "Рубина" и сборной России Федор Кудряшов рассказал журналистам о ходе подготовки к матчу с Уругваем.

"Впереди у нас самый серьёзный соперник в группе – Уругвай. В принципе они доказали в двух первых турах свою силу. Думаю, будет интересный матч. По тому, что я видел в играх Уругвая, сложно назвать их чисто атакующей или чисто оборонительной сборной. У них как-то всё вместе, комбинируется. Уругвай собирается выиграть или умереть? Мы должны просто выходить и выполнять установку тренера. Не забывая, что именно мы играем дома при сумасшедшей поддержке болельщиков.

Для меня важно побеждать в каждом матче, а не размышлять о раскладах. Если мы выигрываем у Уругвая, то будем первыми в группе. Значит, сыграем в Сочи. Про нашу физическую форму лучше спрашивать у тренера по физподготовке. Любой сбор – трудный период, но сейчас все чувствуют себя превосходно.

10 лет назад я смотрел матч Россия – Нидерланды в Москве с супругой. После матча поехали в центр города праздновать. Конечно, приятно, что сейчас так же люди выходят, обматываются флагами и радуются за нас. Болельщики, можно сказать, наш 12-й игрок. При их сумасшедшей поддержке команда идёт вперёд.

Никто в сборной не испытывает удивления результатами на чемпионате мира. Мы все выполняем то, что просит тренерский штаб. Мы реально оцениваем свои силы и просто продолжаем дальше работать. Мы не думаем о том, сколько именно смогли забить – за любую победу даётся три очка. Даже 1:0 нас устраивало бы. Но статистика говорит сама за себя, мы действуем внимательно в обороне, и, думаю, никаких вопросов по игре защитников пока быть не должно."

Rusfootball.info
Теги: Кудряшов Сборная России
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