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Анатолий Бышовец: Сборная Франции прошла путь наименьшего сопротивления
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, что стало залогом успеха сборной Франции в финальном матче чемпионата мира против команды Хорватии, подвел итоги турнира, а также вспомнил, как одиннадцать лет назад приглашал в московский "Локомотив" лидера сборной Хорватии Луку Модрича.
- Должен сказать, что два последних матча — за третье место и финальный - мне удалось спрогнозировать. И в матче сборных Бельгии и Англии, мне казалось, что шансы бельгийцев здесь выше, и, конечно, финальный матч - можно было просчитать, что хорватам может не хватить свежести, - отметил Бышовец. - Даже по ходу игры неудачно для них складывался матч. Команда в целом по всем своим игровым качествам была ближе к победителям. Но что на футбольном поле, что на полях войны, конечно, важным фактором является умение построить оборону. Есть у меня такой тезис: если все сделать для того, чтобы не проиграть и/ или все сделать для того, чтобы победить, как правило, победа чаще бывает у тех, кто организовал... В общем, за счет организации, за счет терпения за счет того, что разрушение всегда дается легче. Прошедший финальный матч чемпионата мира это подтвердил. Игра в атаке хорватам давалась и количеством моментов. В то же время инициатива наказуема: пространство, которое освобождалось, очень хорошо использовали игроки сборной Франции. Думаю, что опыт главного тренера Дидье Дешама и футболистов команды здесь сыграли свою роль. Хотя в "звездности" оба соперника были достаточно представлены, представлены очень хорошими игроками. Думаю, что победа французской сборной заслужена, но к своему успеху она прошла путь наименьшего сопротивления. Если вспомнить игру с бельгийцами, то опять же она далась им легче, чем все игры в плей-офф хорватам. У сборной Хорватии, напротив, был путь наибольшего сопротивления. Конечно, прежде всего это сказалось на лидерах, ведь основная нагрузка лежала именно на них.
- Героем двух важных моментов в финале стал игрок сборной Хорватии Марио Манджукич: сначала он случайно стал автором гола в свои ворота, а затем забил курьезный мяч голкиперу сборной Франции Уго Льорису, который, сам того не ожидая, выдал шикарный пас сопернику.
- Винить Манджукича за касание во время верхового единоборства, не следует. Да, после этого касания мяч траекторию изменил, но здесь вины Манджукича нет. Это вопрос удачи. Что касается эпизода с Льорисом, то думаю, некая расслабленность посетила французского вратаря после того, как преимущество его команды стало в три мяча. И он позволил себе такую роскошь, чтобы внести дополнительную интригу и вселить надежду в соперников, которые в течение оставшегося времени прилагали максимум усилий.
- А если бы наша сборная чуть больше недели назад в матче с хорватами успешно справилась с серией пенальти, что было бы тогда?.. Могли бы мы быть на месте сборной Хорватии?
- Не хотелось бы отвечать на этот вопрос. Мне кажется, нашу сборную прежде всего отличала хорошая организация игры в обороне, умение разрушать. И при этом всем было подкреплено физической готовностью и мобильностью, но, к сожалению, у нас не было контригры. В матчах, в которых мы не проиграли и испанцам, и тем же хорватам, где уступили по пенальти, мы большим количеством играли в обороне — это, конечно, ограничивало возможности для атаки. Такая строгая схема в средней линии лишала свободы творчества наших игроков. Конечно, решение задач для нашей команды в какой-то степени облегчали высокомерие и недооценка со стороны грандов: это создавало для нас довольно благоприятные возможности.
- Сожалеете, что чемпионат мира завершился?
- Ну, для меня он завершился, когда сборная России выбыла из турнира. Но с профессиональной точки зрения, конечно, интерес был большой. Матчи, проведенные командами, работа тренеров, оценка выбранной тактики, насколько это отвечает моему пониманию, какие-то интересные решения тренеров или, наоборот, ошибки — это достаточно хорошая информация для переосмысления. Я получил огромное удовольствие. Сомнений поначалу не было и в том, что сборная Франции — один из фаворитов. Вместе с Германией, Португалией, Аргентиной. Все это представлялось очевидным. А после первого тура у меня закрались некие сомнения. Думаю, что самоуверенность и недооценка соперников сказались на результате. Упование на звезд не оправдывает себя, когда на поле 22 футболиста. С другой стороны, у меня было понимание, что есть скрытые команды, у которых есть все возможности, чтобы как минимум играть в финале. Это команды Бельгии и Хорватии. Конечно, очень рад за Луку Модрича, которого помню еще с тех времен, когда был генеральным директором шотландского клуба "Хартс". По просьбе тренеров я просматривал одного из игроков средней линии. Это был, по-моему, 2006-й год. Я увидел в загребском "Динамо" Модрича. У меня сразу сложилось впечатление, что его надо приглашать. Но не получилось, потому что в Шотландии считали, что с такой комплекцией играть в силовой футбол ему придется тяжело. Тем не менее он может играть против сборной Англии и быть лучшим. Будучи главным тренером московского "Локомотива", я приглашал его в этот клуб. Но, к сожалению, так вышло, что единства не получилось...
Rusfootball.info
- Должен сказать, что два последних матча — за третье место и финальный - мне удалось спрогнозировать. И в матче сборных Бельгии и Англии, мне казалось, что шансы бельгийцев здесь выше, и, конечно, финальный матч - можно было просчитать, что хорватам может не хватить свежести, - отметил Бышовец. - Даже по ходу игры неудачно для них складывался матч. Команда в целом по всем своим игровым качествам была ближе к победителям. Но что на футбольном поле, что на полях войны, конечно, важным фактором является умение построить оборону. Есть у меня такой тезис: если все сделать для того, чтобы не проиграть и/ или все сделать для того, чтобы победить, как правило, победа чаще бывает у тех, кто организовал... В общем, за счет организации, за счет терпения за счет того, что разрушение всегда дается легче. Прошедший финальный матч чемпионата мира это подтвердил. Игра в атаке хорватам давалась и количеством моментов. В то же время инициатива наказуема: пространство, которое освобождалось, очень хорошо использовали игроки сборной Франции. Думаю, что опыт главного тренера Дидье Дешама и футболистов команды здесь сыграли свою роль. Хотя в "звездности" оба соперника были достаточно представлены, представлены очень хорошими игроками. Думаю, что победа французской сборной заслужена, но к своему успеху она прошла путь наименьшего сопротивления. Если вспомнить игру с бельгийцами, то опять же она далась им легче, чем все игры в плей-офф хорватам. У сборной Хорватии, напротив, был путь наибольшего сопротивления. Конечно, прежде всего это сказалось на лидерах, ведь основная нагрузка лежала именно на них.
- Героем двух важных моментов в финале стал игрок сборной Хорватии Марио Манджукич: сначала он случайно стал автором гола в свои ворота, а затем забил курьезный мяч голкиперу сборной Франции Уго Льорису, который, сам того не ожидая, выдал шикарный пас сопернику.
- Винить Манджукича за касание во время верхового единоборства, не следует. Да, после этого касания мяч траекторию изменил, но здесь вины Манджукича нет. Это вопрос удачи. Что касается эпизода с Льорисом, то думаю, некая расслабленность посетила французского вратаря после того, как преимущество его команды стало в три мяча. И он позволил себе такую роскошь, чтобы внести дополнительную интригу и вселить надежду в соперников, которые в течение оставшегося времени прилагали максимум усилий.
- А если бы наша сборная чуть больше недели назад в матче с хорватами успешно справилась с серией пенальти, что было бы тогда?.. Могли бы мы быть на месте сборной Хорватии?
- Не хотелось бы отвечать на этот вопрос. Мне кажется, нашу сборную прежде всего отличала хорошая организация игры в обороне, умение разрушать. И при этом всем было подкреплено физической готовностью и мобильностью, но, к сожалению, у нас не было контригры. В матчах, в которых мы не проиграли и испанцам, и тем же хорватам, где уступили по пенальти, мы большим количеством играли в обороне — это, конечно, ограничивало возможности для атаки. Такая строгая схема в средней линии лишала свободы творчества наших игроков. Конечно, решение задач для нашей команды в какой-то степени облегчали высокомерие и недооценка со стороны грандов: это создавало для нас довольно благоприятные возможности.
- Сожалеете, что чемпионат мира завершился?
- Ну, для меня он завершился, когда сборная России выбыла из турнира. Но с профессиональной точки зрения, конечно, интерес был большой. Матчи, проведенные командами, работа тренеров, оценка выбранной тактики, насколько это отвечает моему пониманию, какие-то интересные решения тренеров или, наоборот, ошибки — это достаточно хорошая информация для переосмысления. Я получил огромное удовольствие. Сомнений поначалу не было и в том, что сборная Франции — один из фаворитов. Вместе с Германией, Португалией, Аргентиной. Все это представлялось очевидным. А после первого тура у меня закрались некие сомнения. Думаю, что самоуверенность и недооценка соперников сказались на результате. Упование на звезд не оправдывает себя, когда на поле 22 футболиста. С другой стороны, у меня было понимание, что есть скрытые команды, у которых есть все возможности, чтобы как минимум играть в финале. Это команды Бельгии и Хорватии. Конечно, очень рад за Луку Модрича, которого помню еще с тех времен, когда был генеральным директором шотландского клуба "Хартс". По просьбе тренеров я просматривал одного из игроков средней линии. Это был, по-моему, 2006-й год. Я увидел в загребском "Динамо" Модрича. У меня сразу сложилось впечатление, что его надо приглашать. Но не получилось, потому что в Шотландии считали, что с такой комплекцией играть в силовой футбол ему придется тяжело. Тем не менее он может играть против сборной Англии и быть лучшим. Будучи главным тренером московского "Локомотива", я приглашал его в этот клуб. Но, к сожалению, так вышло, что единства не получилось...
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