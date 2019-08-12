Не дрожать на «Драгау». «Краснодар» попытается остаться в Лиге чемпионов

До боли знакомый «Порту»
Российские клубы сражались с «драконами» 15 раз – и в основном ничего хорошего противостояние нашим не приносило. Совладать с этим зверем может только «Зенит», одержавший обе победы и дважды сыгравший вничью. ЦСКА в шести встречах добился только двух мирных исходов.
«Локомотив» же со «Спартаком» только проигрывали. И очень больно. Красно-белые с были вынесены Фалькао и компанией с 10 пропущенными мячами в двух матчах, а команда Сёмина прошлой осенью получила семёрку. «Потому что они, б####, сильнее!»
На этом фоне «Краснодар» выглядел в домашнем матче достойно, но если абстрагироваться от тех разгромов, радоваться нечему.
Команда Мусаева/Матвеева/Галицкого должна побеждать на «Драгау», причём забивать, скорее всего, придётся больше одного мяча – не рассчитывать же на «сухарь» сзади и пенальти. Единственная победа нашей команды на арене «Порту» была добыта «Зенитом» как раз со счётом 1:0 – в концовке матча 2011 года отличился Кержаков.
Камбэки от российских клубов – не такая уж редкая история, «Зенит» в прошлом сезоне вообще отыгрался с 0:4, но в основном речь о возвращениях в домашнем матче после гостевого поражения от уступающего в классе соперника. «Порту» к таковым не отнесёшь, да и первый матч состоялся в России, так что в качестве вдохновляющего примера подойдёт разве противостояние ЦСКА с «Лионом». После домашних 0:1 «армейцы» во Франции неожиданно опрокинули «Олимпик» 3:2 и пробились в четвертьфинал Лиги Европы.
И совсем не знакомый «Краснодар»…
Прошлогодний «Краснодар» прошёл «Байер» и едва не преодолел «Валенсию». Команда получила необходимый опыт, поняла, что может играть с сильными европейскими командами и… прекратила существование. Из «старожил» в полузащите и группе атаки в старте на матч с «Порту» оказался только Вандерсон, который, судя по его незаметности, с новыми партнёрами общего языка ещё не нашёл, как и они друг с другом.
Да, новый «Спартак» в воскресенье с листа обыграл «Ахмат», но два мяча грозненцы привезли себе сами, и по качеству игры они от «Порту» так же далеко, как Грозный от этого футбольного португальского городка.
«Порту» тоже поменялся, но такая терапия является для клуба не шоковой, а естественной, как зимняя спячка у медведя. Первый официальный матч в обновлённом составе, сразу важнейший и в далёкой России, без главного тренера на бровке? Ничего страшного, берём инициативу, создаём моменты и оформляем победу в концовке, даже подсев физически.
«Краснодар», сопротивлялся, даже неплохо прессинговал и отрезками подбирался к чужой штрафной, но создал только один момент. Команда только продолжает формироваться. Она наверняка станет серьёзной силой, но, боюсь, уже в Лиге Европы.
В гостях «Краснодару» нужно забивать, причём желательно дважды, но именно построение игры в атаке требует наибольшего времени, а краснодарской – особенно. Тут ещё Ари, который за короткий отрезок в первом матче сделал больше полезного, чем Берг, выбыл на две недели…
По-настоящему раскрылась атака «Краснодара» только в одном матче сезона из шести – против «Сочи» команда забила трижды и набила 2.6 xG (ожидаемых голов). Даже с «Уфой» же при тех же трёх забитых «Краснодар» наиграл только на 1.45 xG.
Лучше всех немногочисленные моменты «Краснодара» в голы конвертирует Иван Игнатьев, но на первый матч строптивый воспитанник не попал даже в запас, хотя сейчас выглядит очевидно не хуже Берга. На стороне шведа сейчас – только еврокубковый опыт. Да, и отсутствие «тёрок» с руководством.
Делай как «Винсенте»!
Предыдущий соперник «Порту» не то что в еврокубках не играл, для него и португальская элитная лига – нечто новое. В выходные «драконы» стартовали в чемпионате страны, где «Бенфика» и «Порту» обычно теряют очки разве что во встречах между собой.
Однако команда Консейсау сразу удивила, уступив ноунеймам из «Жил Винсенте» 1:2. Нет, серьёзно, обычный показатель для «Порту» – 2 поражения за чемпионат, а тут первое случилось сразу же. И не сказать, что тренер бросил все силы на более важные матчи в Лиге чемпионов: в составе по сравнению с краснодарским матчем произошло лишь три изменения (Зе Луиш вышел в старте), одно вынужденное.
Речь о травмировавшемся Данилу Перейре, который в Краснодаре контролировал ситуацию в центре поля. Его сменщику Бруну Коште в матче чемпионата это не удавалось. Сегодня опытный опорник также не сыграет, а равноценной замены ему нет – хоть один плюсик для гостей.
«Краснодар» в выходные, как вы помните, быстро повёл в матче с «Рубином» благодаря ошибке Дюпина и голу Игнатьева, а второй тайм из-за неаккуратности Намли провёл в меньшинстве, что отняло немало сил, как и 6-часовой перелёт. Но на преимущество в выносливости «Краснодар» всё равно рассчитывать должен: в первом матче «Порту» явно подсел после часа игры, а оба мяча от «Жил Винсенте» пропустил во втором тайме.
Но если выйти на поле с дрожащими коленками или намерением отсидеться, вторая половина рискует превратиться в формальность. Если уж в незнакомом Краснодаре «Порту» сразу почувствовал себя хозяином, то в своём логове наверняка предпримет стартовый натиск. Отбиваться от него после домашнего поражения – не вариант, нужно жечь в ответ. Если краснодарские новички способны не просто заменить ушедших и травмированных, а сделать команду сильнее, то сейчас самое время это показать.
Не дрожать на «Драгау». «Краснодар» попытается остаться в Лиге чемпионов
Первая в истории клуба лигочемпионская кампания грозится закончиться, не начавшись: несмотря на полный стадион, перед ответным матчем «Краснодар» оказался в положении, из которого не видно выхода.
Фото здесь и далее: ФК "Краснодар"
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