Как завершится ответная игра?

Победой "Порту" Ничьей Победой "Краснодара" 1:0, но "Порту" пройдёт по пенальти "Краснодар" выбьет португальцев!





Не дрожать на «Драгау». «Краснодар» попытается остаться в Лиге чемпионов

Первая в истории клуба лигочемпионская кампания грозится закончиться, не начавшись: несмотря на полный стадион, перед ответным матчем «Краснодар» оказался в положении, из которого не видно выхода.

Фото здесь и далее: ФК "Краснодар"