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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Фратрия": фанату "Спартака" грозит 5 лет тюрьмы
Объединение фанатов "Спартака" уверено в том, что болельщик, арестованный за нападение на полицейского, не виновен.
Ранее сообщалось, что фанат напал на полицейского со спины, нанеся несколько ударов. Ему удалось скрыться, однако после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) полиция вычислила и задержала этого мужчину.
"К сожалению, после выезда в Марибор не все вернулись к своим семьям. Один из выездных болельщиков великого и могучего находится под арестом. Инкриминируют нападение на полицейских, гособвинение требует назначить наказание – 5 лет лишения свободы. Этот человек реально не виновен, но против него свидетельствуют полицейские", - говорится на сайте "Фратрия".
Ранее сообщалось, что фанат напал на полицейского со спины, нанеся несколько ударов. Ему удалось скрыться, однако после игры 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) полиция вычислила и задержала этого мужчину.
"К сожалению, после выезда в Марибор не все вернулись к своим семьям. Один из выездных болельщиков великого и могучего находится под арестом. Инкриминируют нападение на полицейских, гособвинение требует назначить наказание – 5 лет лишения свободы. Этот человек реально не виновен, но против него свидетельствуют полицейские", - говорится на сайте "Фратрия".
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