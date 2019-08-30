Контракт с 35-летним форвардом будет заключен на один год, утверждает Sport24.
За свою карьеру в России Сычев поиграл в тамбовском и московском "Спартаках", "Локомотиве", "Волге" и "Казанке". За границей защищал цвета "Марселя", минского "Динамо" и "Окжетлеса" из Казахстана. За сборную России провел 47 матчей, забил 15 голов. В составе национальной команды стал бронзовым призером Евро-2008.
Дмитрий Сычев подпишет контракт с ереванским "Пюником", возглавляемым Тархановым
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев продолжит футбольную карьеру в ереванском "Пюнике", который возглавляет российский специалист Александр Тарханов.
Фото: Благотворительный фонд «Подсолнух»
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