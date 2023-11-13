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Салихова: те, кто еще вчера поливали Шамара Николсона, сегодня молчат в тряпочку
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Федун: первый круг для "Спартака" неудачный. С летними вложениями клуб должен бороться за более высокие места
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Зайнутдинов пропустит решающие матчи сборной Казахстана в квалификации Евро-2024
Луческу: мы должны вернуть товарищеские матчи между российскими и украинскими командами
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Израиль - Швейцария. 15 ноября 2023 22:45
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