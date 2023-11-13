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Сокол
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Израиль - Швейцария. 15 ноября 2023 22:45 


            Израиль - Швейцария. 15 ноября 2023 22:45
 Чемпионат Европы-2024

7 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        
        
        
Сборная Израиля Сборная Швейцарии Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
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