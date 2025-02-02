Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Брентфорд
0 - 2 0 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
5 - 1 5 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Валенсия
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Осасуна
2 - 1 2 1
Реал СосьедадЗавершен
Бетис
2 - 2 2 2
Атлетик2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ювентус
4 - 1 4 1
ЭмполиЗавершен
Фиорентина
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Милан
1 - 1 1 1
ИнтерЗавершен
Рома
1 - 1 1 1
Наполи2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
3 - 1 3 1
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
1 - 1 1 1
НиццаЗавершен
Ренн
1 - 0 1 0
СтрасбургЗавершен
Реймс
1 - 2 1 2
НантЗавершен
Анже
1 - 1 1 1
ГаврЗавершен
Марсель
3 - 2 3 2
ЛионЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
1 - 2 1 2
КАМАЗЗавершен
Спартак
4 - 1 4 1
АстанаЗавершен

Нижний Новгород - СКА-Хабаровск. 5 февраля 2025 14:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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Нижний Новгород СКА-Хабаровск Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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