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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (9)
Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (9)
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Борис Игнатьев: в Турции будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников
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Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак (58)
Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак (58)
"Rusfootball.info" требуется ведущий онлайн-трансляций
Обязанности: ведение текстовых трансляций и статистики матчей.
Требования: знание и понимание футбола, минимальное знание html, ответственность, способность к обучению, объективность, а также возможность и желание вести трансляции независимо от команд, участвующих во встрече.
Приветствуется проживание в западных регионах России (матчи проходят в будни - вечером или в выходные - в течение дня), наличие опыта, а также хорошую работоспособность.
Работа удаленная. Оплата по договоренности.
Резюме высылать по следующему адресу: oleg.omichka@mail.ru
Требования: знание и понимание футбола, минимальное знание html, ответственность, способность к обучению, объективность, а также возможность и желание вести трансляции независимо от команд, участвующих во встрече.
Приветствуется проживание в западных регионах России (матчи проходят в будни - вечером или в выходные - в течение дня), наличие опыта, а также хорошую работоспособность.
Работа удаленная. Оплата по договоренности.
Резюме высылать по следующему адресу: oleg.omichka@mail.ru