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"Rusfootball.info" требуется ведущий онлайн-трансляций

Обязанности: ведение текстовых трансляций и статистики матчей.

Требования: знание и понимание футбола, минимальное знание html, ответственность, способность к обучению, объективность, а также возможность и желание вести трансляции независимо от команд, участвующих во встрече.

Приветствуется проживание в западных регионах России (матчи проходят в будни - вечером или в выходные - в течение дня), наличие опыта, а также хорошую работоспособность.

Работа удаленная. Оплата по договоренности.

Резюме высылать по следующему адресу: oleg.omichka@mail.ru
Сегодня, 20:25
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