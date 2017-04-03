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Цифровая сборная
15:34
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
11:28
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
08:59
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (10)
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (10)
02:58
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
"Rusfootball.info" требуется ночной ведущий ленты новостей
Требования к соискателям следующие: опыт работы в данной должности, хороший литературный русский язык, знание спортивной тематики, приветствуется иностранный язык.
Обязанности: мониторинг информационных ресурсов, рерайт, публикация новостей на сайт.
Работа удаленная. Оплата по договоренности. График работы: с 00-00 до 08-00 по мск.
Резюме присылать на электронный адрес: Ivor-07@mail.ru
Обязанности: мониторинг информационных ресурсов, рерайт, публикация новостей на сайт.
Работа удаленная. Оплата по договоренности. График работы: с 00-00 до 08-00 по мск.
Резюме присылать на электронный адрес: Ivor-07@mail.ru