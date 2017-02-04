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"Локомотив" объявил о переходе Тимофея Маргасова

Защитник Тимофей Маргасов стал игроком "Локомотива", сообщает официальный сайт клуба.

В московском клубе он будет выступать под третьим номером. 24-летний футболист уже находится в расположении команды на сборе в Марбелье и готов участвовать в тренировках и контрольных матчах.

"Маргасов получил хорошее футбольное образование в Академии имени Коноплёва. Это обученный футболист, который прогрессировал в прежних командах. Нам требовался игрок на позицию правого защитника. Верю, что у Тимофея всё получится", — сказал главный тренер красно-зелёных Юрий Сёмин.
Теги: Локомотив Трансферы
Вчера, 22:39
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(2)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Правильный трансфер. Поможет нам в ближайшем будущем.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Ваганыч (Вчера, 23:15) #
  • -1
  •  (1)

Солидно....


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
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