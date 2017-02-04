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"Локомотив" согласовал контракт с Колкером

"Локомотив" согласовал контракт с защитником английского "Куинз Парк Рейнджерс" Стивеном Колкером.

"В субботу летал общаться с Колкером, у него много вопросов о России, нашем чемпионате, о "Локомотиве" и болельщиках. Будем относиться к ситуации с пониманием. Человеку 25 лет, он никогда не играл и не жил за границей. Давайте наберемся терпения и подождем, контракт с ним уже согласован", - цитирует президента клуба Ильи Геркуса официальный сайт москвичей.
Теги: Локомотив Геркус
Вчера, 23:26
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