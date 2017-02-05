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Юрий Семин: все игроки должны воспринимать подписание контракта с "Локо" за счастье
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о ситуации с Алексеем Миранчуком, который ведёт переговоры о продлении контракта с клубом, а также ответил на вопрос о возможном подписании соглашения с Игорем Денисовым.
"В чём разница между ситуацией с Самедовым и Алексеем Миранчуком? В случае с переходом в "Спартак" всё было чётко, ясно, конкретно. Саша заявил об уходе, мы приняли решение. По Миранчуку продолжается непонятная лотерея: может, останется, может — нет. Ещё разница в том, что Лёша – молодой игрок и наш воспитанник. Надеюсь всё же, что он останется.
Обозначает ли Миранчук сам, что хочет остаться в "Локомотиве"? А причём тут наши личные разговоры? Важнее, что он хорошо тренируется, не бережёт ноги в матчах. Я тренер и не занимаюсь политикой. Моё дело — видеть и оценивать футболиста в работе с ним. И если Лёша выглядит лучше другого игрока на этой позиции, а я его не ставлю и подыгрываю то одним, то вторым, тогда грош мне, как тренеру, цена. Тоже самое и с Янбаевым. Говорят, мол, может оказаться в другом клубе в конце сезона. Меня это не интересует на уровне: ой, этот должен уйти, его не надо ставить, его нужно наказать. Я этого не могу сделать. У меня играют сильнейшие на данный момент.
Игорь Денисов близок к подписанию контракта с "Локомотивом"? Да все игроки должны воспринимать подписание контракта с нами за счастье. В "Локомотиве" всегда вовремя платят, здесь никого не обманывали с деньгами, да и вообще это один из топ-клубов России. Игроки должны своей головой думать, но не всегда это получается. Но мне очень не нравится, когда за них думают другие", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
"В чём разница между ситуацией с Самедовым и Алексеем Миранчуком? В случае с переходом в "Спартак" всё было чётко, ясно, конкретно. Саша заявил об уходе, мы приняли решение. По Миранчуку продолжается непонятная лотерея: может, останется, может — нет. Ещё разница в том, что Лёша – молодой игрок и наш воспитанник. Надеюсь всё же, что он останется.
Обозначает ли Миранчук сам, что хочет остаться в "Локомотиве"? А причём тут наши личные разговоры? Важнее, что он хорошо тренируется, не бережёт ноги в матчах. Я тренер и не занимаюсь политикой. Моё дело — видеть и оценивать футболиста в работе с ним. И если Лёша выглядит лучше другого игрока на этой позиции, а я его не ставлю и подыгрываю то одним, то вторым, тогда грош мне, как тренеру, цена. Тоже самое и с Янбаевым. Говорят, мол, может оказаться в другом клубе в конце сезона. Меня это не интересует на уровне: ой, этот должен уйти, его не надо ставить, его нужно наказать. Я этого не могу сделать. У меня играют сильнейшие на данный момент.
Игорь Денисов близок к подписанию контракта с "Локомотивом"? Да все игроки должны воспринимать подписание контракта с нами за счастье. В "Локомотиве" всегда вовремя платят, здесь никого не обманывали с деньгами, да и вообще это один из топ-клубов России. Игроки должны своей головой думать, но не всегда это получается. Но мне очень не нравится, когда за них думают другие", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
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