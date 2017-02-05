Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Юрий Семин: все игроки должны воспринимать подписание контракта с "Локо" за счастье

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о ситуации с Алексеем Миранчуком, который ведёт переговоры о продлении контракта с клубом, а также ответил на вопрос о возможном подписании соглашения с Игорем Денисовым.

"В чём разница между ситуацией с Самедовым и Алексеем Миранчуком? В случае с переходом в "Спартак" всё было чётко, ясно, конкретно. Саша заявил об уходе, мы приняли решение. По Миранчуку продолжается непонятная лотерея: может, останется, может — нет. Ещё разница в том, что Лёша – молодой игрок и наш воспитанник. Надеюсь всё же, что он останется.

Обозначает ли Миранчук сам, что хочет остаться в "Локомотиве"? А причём тут наши личные разговоры? Важнее, что он хорошо тренируется, не бережёт ноги в матчах. Я тренер и не занимаюсь политикой. Моё дело — видеть и оценивать футболиста в работе с ним. И если Лёша выглядит лучше другого игрока на этой позиции, а я его не ставлю и подыгрываю то одним, то вторым, тогда грош мне, как тренеру, цена. Тоже самое и с Янбаевым. Говорят, мол, может оказаться в другом клубе в конце сезона. Меня это не интересует на уровне: ой, этот должен уйти, его не надо ставить, его нужно наказать. Я этого не могу сделать. У меня играют сильнейшие на данный момент.

Игорь Денисов близок к подписанию контракта с "Локомотивом"? Да все игроки должны воспринимать подписание контракта с нами за счастье. В "Локомотиве" всегда вовремя платят, здесь никого не обманывали с деньгами, да и вообще это один из топ-клубов России. Игроки должны своей головой думать, но не всегда это получается. Но мне очень не нравится, когда за них думают другие", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 10:10
Напечатать
21
(2)
№21 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Игорь Казьмин
Счастье ,это когда твои близкие здоровы и живут в человеческих условиях, футбол это работа и она должна приносить удовлетворение материальное и моральное, по словам дедушки ,в других командах контракт это не счастье, для него это думаю последний клуб который подписал с ним контракт, В БЫТНОСТЬ ФУТБОЛИСТОМ СКАЖИТЕ ГОСПОДИН СЁМИН ,КОГДА ВЫ МЕНЯЛИ КЛУБЫ ,ГДЕ БЫЛО СЧАСТЬЕ.

Сколько заслуженных футболистов и тренеров в свое время меняли клубы.. Что в России что за границей. Тьма-тьмущая. Причем здесь это?


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№20 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:37) #
  • -1
  •  (1)
online

Счастье ,это когда твои близкие здоровы и живут в человеческих условиях, футбол это работа и она должна приносить удовлетворение материальное и моральное, по словам дедушки ,в других командах контракт это не счастье, для него это думаю последний клуб который подписал с ним контракт, В БЫТНОСТЬ ФУТБОЛИСТОМ СКАЖИТЕ ГОСПОДИН СЁМИН ,КОГДА ВЫ МЕНЯЛИ КЛУБЫ ,ГДЕ БЫЛО СЧАСТЬЕ.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№19 Написал: Avtokrat (Сегодня, 12:22) #
  • 0
  •  (0)

Мания величия?
Регистрация: 26.05.2012
№18 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: nami-sv
Парень,вам прежде всего нужно разобраться со своими внутренними проблемами,а не кивать на других.Самедов,Шишкин,Миранчу
к,Жемалетдинов,Оздоев исключительно не происки соперников,а своя глупость.А "паспорта" пригодились бы.

Нахрен такие паспорта не сдались.
Самедов слишком звездным игроком себя почуваствовал, не хочешь выполнять требования тренера - вали лесом.
Жемалетдинов ушел когда в клубе было безвременье, старому руководству кроме последних украденных денег ничего интересно не было, а новое еще власти не имело.
Шиша натурально сдал, поэтому его отправили в Краснодар для перезагрузки карьеры.
Про Миранчука и так много сказано, может даже случится, что уход Дзюбы от вас будет намного меньше резонансом, чем нашего звездуна. Хотя когда Дзюба уходил, он был сформировавшимся игроко, а Миранчуку еще расти года три надо.
Оздоев просто не выдержал конкуренции с Буссуфа, ему тогда реально места в составе не было. Зря он ушел, нет не зря, но и выйти на более высокий уровень у него не получилось.
Ну и зачем нам такие паспорта, для коллекции что-ли.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№17 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vasja
Забыл добавить в первой лиге

У глупца и комменты соответствующие глупцу.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№16 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сомнительное счастье... smirk
Регистрация: 13.03.2012
№15 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 11:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Правильно Шпалыч ....
Регистрация: 18.03.2012
№14 Написал: Motivation (Сегодня, 11:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Парень,вам прежде всего нужно разобраться со своими внутренними проблемами,а не кивать на других.

Не говоря о том что в Локо спокон веков Спартачи и спокон веко во всех трансферах под ногами мешался. Локофлеш, скажешь. не так? Только Спартак нацелился на игрока - сразу рядом Локо нарисовалось.
Не туда махаешь, у вас с финансами и условиями все в шоколаде, просто в руководстве у вас табор и пьянка который год. Чука вы пролюбили сами, Коряна - сами, Самеда, получается, выжили из клуба. В нашу сторону не махай, наши косяки я помню, с Торбой например, кстати, ситуация похожа, но мы-то в ней не Торбу виним, мы что, вас умней получается?


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№13 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Сейчас Локо во втором эшелоне с Рубином и Краснодаром и наш уровень брать игроков из команд второй восьмерки. Поэтому и приходится брать нужных игроков из-за рубежа, у нас все сливки СпаМ и Зина собирают.

Парень,вам прежде всего нужно разобраться со своими внутренними проблемами,а не кивать на других.Самедов,Шишкин,Миранчу
к,Жемалетдинов,Оздоев исключительно не происки соперников,а своя глупость.А "паспорта" пригодились бы.

Цитата: Motivation
Цитата: nami-sv
Вот будет лысый придворный режиссёр Бондарчук снимать фильм о футболе(а к 2018 году точно нужно будет снять фильм к ЧМ),вот Пухлого в консультанты,а ещё лучше на роль бесхребетного тренера-шестёрки.Оскар гарантирован.Может и Бондарчук наконец получит признание.

Не пойдет. Бондарчук у себя в фильме тренера играть сам будет - он же еще и супермегаактер. А Пухлый у Бондарчука будет на тех же ролях, что и в КС и в котловане - на подтанцовке, благо, танцевать в КВНе научили laughing
Даже со словами роль у него будет - к тренеру-Бондарчуку входит денщик-Слуцкий.
-Что невесел, барин? Может водочки?
-Н-е-е...
- Тогда может баб позвать?
-Не-е-е...
-(снимая портки) Эх, пора вам барин, женится...
Собственно, примерно так он и тренировал

А рекламе еврейского культурного центра тогда получается снимался зря?
My Webpage
Регистрация: 9.08.2015
№12 Написал: Motivation (Сегодня, 11:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Вот будет лысый придворный режиссёр Бондарчук снимать фильм о футболе(а к 2018 году точно нужно будет снять фильм к ЧМ),вот Пухлого в консультанты,а ещё лучше на роль бесхребетного тренера-шестёрки.Оскар гарантирован.Может и Бондарчук наконец получит признание.

Не пойдет. Бондарчук у себя в фильме тренера играть сам будет - он же еще и супермегаактер. А Пухлый у Бондарчука будет на тех же ролях, что и в КС и в котловане - на подтанцовке, благо, танцевать в КВНе научили laughing
Даже со словами роль у него будет - к тренеру-Бондарчуку входит денщик-Слуцкий.
-Что невесел, барин? Может водочки?
-Н-е-е...
- Тогда может баб позвать?
-Не-е-е...
-(снимая портки) Эх, пора вам барин, женится...
Собственно, примерно так он и тренировал


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№11 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Цитата: nami-sv
Сидят на точке ровно,получают и сопят в унисон с хозяином.

Вот-вот. Твою мать, ну кто вообще сказал, что Слуцкий - тренер?! Только тот, кто не видел его бледный вид после Терек-Кс "А Коллер не поехал, потому что он заболел, ой не заболел, а просто неготов, ой, готов, но мы дали ему отдохнуть" А потом Коллер четко так - "я тренеру сразу сказал - если я знаю, что матч договорной, на поле вообще не выйду"

Пухлый артист.Хоть и плохенький,но законам шоу-бизнеса обучен.Знает где появится,что сказать и что сделать.Более-менее разбирается по конспектам в футбольной мат.части,подкован и не глуп.Но лучше в артисты.Вот будет лысый придворный режиссёр Бондарчук снимать фильм о футболе(а к 2018 году точно нужно будет снять фильм к ЧМ),вот Пухлого в консультанты,а ещё лучше на роль бесхребетного тренера-шестёрки.Оскар гарантирован.Может и Бондарчук наконец получит признание.
Регистрация: 9.08.2015
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Сейчас Локо во втором эшелоне с Рубином и Краснодаром и наш уровень брать игроков из команд второй восьмерки. Поэтому и приходится брать нужных игроков из-за рубежа, у нас все сливки СпаМ и Зина собирают.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№9 Написал: Мартин Лютер (Сегодня, 11:25) #
  • -3
  •  (3)

На ball-king.ru вчера предсказали исход 3 из 3 матчей, а ты и дальше продолжай сливать свой банк полагаясь на интуицию.
Регистрация: 5.02.2017
№8 Написал: Motivation (Сегодня, 11:21) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Сидят на точке ровно,получают и сопят в унисон с хозяином.

Вот-вот. Твою мать, ну кто вообще сказал, что Слуцкий - тренер?! Только тот, кто не видел его бледный вид после Терек-Кс "А Коллер не поехал, потому что он заболел, ой не заболел, а просто неготов, ой, готов, но мы дали ему отдохнуть" А потом Коллер четко так - "я тренеру сразу сказал - если я знаю, что матч договорной, на поле вообще не выйду"


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:02) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Цитата: nami-sv
Цитата: vermis_64
Хороший тренер должен быть и хорошим психологом и хорошим политиком. Иначе он просто квалифицированный физрук.

Хороший тренер уже хороший тренер и умный человек.


Ты бредишь?

Бредишь ты.То,о чём ты сейчас говоришь было у тренеров в СССР,когда он был для футболистов папа с мамой, зарплату начислял,выбивал квартиры и сопли вытирал.Сейчас тренерской самостоятельности не вижу совсем,да и бесхребетные они пошли,без своего я.Как барин скажет,так и будет.Сидят на точке ровно,получают и сопят в унисон с хозяином.Где уж тут до психологии и политики?Даже договорняки играются без их ведома.Потом видишь такого на пресс-конференции вещающего лапшу про борьбу на поле и понимаешь всю низость происходящего.
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 10:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Палыч хочет построить паровоз, но только это займет много времени, а результат хотят сегодня.
Самедов, Янбаев - это лидеры, а все остальные - уровень 12-го места в РПЛ
Регистрация: 26.06.2008
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
Цитата: vermis_64
Хороший тренер должен быть и хорошим психологом и хорошим политиком. Иначе он просто квалифицированный физрук.

Хороший тренер уже хороший тренер и умный человек.


Ты бредишь?
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:29) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Хороший тренер должен быть и хорошим психологом и хорошим политиком. Иначе он просто квалифицированный физрук.

Хороший тренер уже хороший тренер и умный человек.
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 10:29) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какие же счастливые люди играют за паравозов! Они подписали контракт с Локомотивом, все остальные в РФПЛ тихо стоят в сторонке и нервно курят...
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 10:28) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Забыл добавить в первой лиге
Регистрация: 22.03.2014
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:16) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший тренер должен быть и хорошим психологом и хорошим политиком. Иначе он просто квалифицированный физрук.
Регистрация: 23.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.