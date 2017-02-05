Георгий Зотов: матч со "Спартаком" показал, что "Крылья" способны обыграть любую команду

Новичок "Крыльев Советов" Георгий Зотов поделился впечатлениями после подписания контракта с самарским клубом.– Конечно, всегда интересно переходить в новый клуб, знакомиться с новыми игроками. Я перехожу из ФНЛ в РФПЛ и для меня это действительно новый вызов. Хочу доказать тренерскому штабу и болельщикам, что я достоин играть в "Крыльях" и могу приносить пользу команде.– Когда играл против самарцев, всегда было тяжело. Матчи получались упорными, и просто так взять очки у "Крыльев" было непросто. Естественно, смотрел игры самарцев в премьер-лиге. Матч со "Спартаком" показал, что у "Крыльев" очень сильный коллектив, способный обыграть любую команду.– Личной беседы еще не было – думаю, она состоится в ближайшее время. Успели перекинуться парой слов.