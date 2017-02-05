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Георгий Зотов: матч со "Спартаком" показал, что "Крылья" способны обыграть любую команду

Новичок "Крыльев Советов" Георгий Зотов поделился впечатлениями после подписания контракта с самарским клубом.

– Георгий, для футболиста переход в новый клуб – это своего рода вызов. Какие цели перед собой ты ставишь, становясь игроком "Крыльев"?

– Конечно, всегда интересно переходить в новый клуб, знакомиться с новыми игроками. Я перехожу из ФНЛ в РФПЛ и для меня это действительно новый вызов. Хочу доказать тренерскому штабу и болельщикам, что я достоин играть в "Крыльях" и могу приносить пользу команде.

– Ты играл против "Крыльев" и наверняка просматривал матчи нашей команды. Какое впечатление на тебя произвела игра самарского клуба?

– Когда играл против самарцев, всегда было тяжело. Матчи получались упорными, и просто так взять очки у "Крыльев" было непросто. Естественно, смотрел игры самарцев в премьер-лиге. Матч со "Спартаком" показал, что у "Крыльев" очень сильный коллектив, способный обыграть любую команду.

– Ты успел пообщаться с главным тренером нашей команды Вадимом Скрипченко?

– Личной беседы еще не было – думаю, она состоится в ближайшее время. Успели перекинуться парой слов.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Зотов Крылья Советов Спартак
Сегодня, 10:10
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13
(0)
№13 Написал: Рубчик (Сегодня, 12:44) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: utekay
редкостный иблан!

мы знаем...
Регистрация: 5.02.2017
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: seryu
поучавствовать в игре со Спартаком,мечта всей жизни,примерно как:"Увидеть Париж и умереть".

laughing редкостный иблан!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№11 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 12:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Вот вы упоротые, свиньи и комментаторы! satisfied
Регистрация: 30.05.2015
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:31) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ага,вам дали фору 2-0,конечно обыграете любую команду.
Регистрация: 12.02.2013
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:30) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: prime
игра на огороде главный ваш козырь

в -15, при левом пенале, ну не захотели наши напрягаться, такое бывает
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:30) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: seryu
Для многих, обыграть Спартак или хотябы поучавствовать в игре со Спартаком,мечта всей жизни,примерно как:"Увидеть Париж и умереть".

Это кто тебе скаазал....???
Ну, в принципе, не важно. Ты бы избегал таких людей,- плохой симптом, заявлять такое, нездоровый.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: seryu Москва (Сегодня, 11:25) #
  • -4
  •  (8)
online

Для многих, обыграть Спартак или хотябы поучавствовать в игре со Спартаком,мечта всей жизни,примерно как:"Увидеть Париж и умереть".
Регистрация: 17.03.2009
№6 Написал: Мартин Лютер (Сегодня, 11:24) #
  • -1
  •  (1)

На ball-king.ru вчера предсказали исход 3 из 3 матчей, а ты и дальше продолжай сливать свой банк полагаясь на интуицию.
Регистрация: 5.02.2017
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 10:53) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Blessing
Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".


Правильно - поклонница.
Регистрация: 6.10.2009
№4 Написал: Motivation (Сегодня, 10:43) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
В целом верно, Спартак - это верхняя планка. Если получилось обыграть Спартак, пусть на огороде и с левым судейством, но все же. Остальное говно в чемпионате уже не уровень


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 10:35) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: prime
игра на огороде главный ваш козырь
на другое больше не способны

ипать Спартак - главный их козырь
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 10:32) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
игра на огороде главный ваш козырь
на другое больше не способны
Регистрация: 2.08.2009
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:29) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
матч со "Спартаком" показал

Это не показатель, это обязанность.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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