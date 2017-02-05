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Аарон Оланаре: Вернблум очень веселый, постоянно шутит, поднимает настроение
Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре отметил чувство юмора полузащитника Понтуса Вернблума.
– На своей родине вы любите рассекать на внедорожнике. Здесь, в Кампоаморе, ни с кем еще не гоняли наперегонки на гольфмобилях?
– Да, у меня большой такой "джип", как вагон. На нем одно удовольствие быстро ездить. Гольфмобили? Тоже ничего (смеется). После тренировок иногда сажусь в него, беру с собой Вернблума и едем в гостиницу.
– Почему именно шведа?
– Ой, он очень веселый. Постоянно шутит, поднимает настроение. Такие люди просто необходимы любой команде. Не знаю, возможно, с ним еще погоняем наперегонки на гольфмобилях. Чуть позже. Сейчас все мысли о тренировках.
"Спорт-Экспресс"
– На своей родине вы любите рассекать на внедорожнике. Здесь, в Кампоаморе, ни с кем еще не гоняли наперегонки на гольфмобилях?
– Да, у меня большой такой "джип", как вагон. На нем одно удовольствие быстро ездить. Гольфмобили? Тоже ничего (смеется). После тренировок иногда сажусь в него, беру с собой Вернблума и едем в гостиницу.
– Почему именно шведа?
– Ой, он очень веселый. Постоянно шутит, поднимает настроение. Такие люди просто необходимы любой команде. Не знаю, возможно, с ним еще погоняем наперегонки на гольфмобилях. Чуть позже. Сейчас все мысли о тренировках.
"Спорт-Экспресс"
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