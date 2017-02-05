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Шарль Каборе вернётся в расположение "Краснодара" 8 февраля

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе возвращается с Кубка африканских наций-2017, игры которого проходили в Габоне, информирует официальный сайт клуба.

В расположение команды новоиспеченный бронзовый призер КАН-2017 вернется 8 февраля и в составе "горожан" приступит к подготовке к матчам 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против "Фенербахче".
Теги: Каборе Краснодар
Сегодня, 12:55
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