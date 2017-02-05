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Сергей Прядкин: клубы РФПЛ, судя по трансферному окну, затягивают пояса

Зимнее трансферное окно в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) доказывает, что клубы сокращают свои бюджета, заявил президент лиги Сергей Прядкин.

"Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса. Повального привлечения иностранных игроков, повальных переходов нет. Конечно, зимнее трансферное окно отличается в этом плане от летнего, но обычно, когда клубы обладали более большими бюджетами, они более активно вели себя на рынке и зимой. На самом деле, бюджеты скорректированы и поджаты.

Конечно, я равноудален ото всех команд, но есть ряд приобретений, которые принесут пользу нашему футболу, будет куда стремиться нашим молодым игрокам. Правда, есть и существенные потери. Стоит отметить, что в текущем сезоне раскрылись некоторые из наших ребят. В общем, давайте посмотрим весеннюю часть сезона, в которой, уверен, будет бескомпромиссная борьба, и уже там подведем итоги трансферной политики клубов", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 16:04
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№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Ростов»
90% россиян пояса затягивают . Это тебе похрен .
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 16:43) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прядкин: "Судя по моему кошельку, я равноудален от всех команд и возмущен, что мне придется затянуть поясок". )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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